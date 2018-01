Veillée d’armes avant le jugement de Lula au Brésil

Photo: Jefferson Bernardes Agence France-Presse

Porto Alegre — Des milliers de manifestants sont venus soutenir l’ex-président brésilien Lula à Porto Alegre, à la veille d’un jugement en appel menaçant sa candidature à la présidentielle d’octobre pour laquelle les sondages le donnent grand favori. Au même moment, une marche anti-Lula rassemblant bien moins de manifestants a eu lieu dans un quartier plus éloigné du centre-ville. Luiz Inacio Lula da Silva, 72 ans, a été condamné en première instance à près de dix ans de prison pour corruption et blanchiment, et laissé en liberté le temps de son procès en appel. Il a été accusé d’avoir reçu un triplex en échange de son intervention dans l’attribution de marchés publics du groupe public Petrobras pendant sa présidence.