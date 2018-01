Incendie mortel dans une usine en Inde

New Delhi — Un incendie a ravagé samedi une usine de pièces d’artifice dans la périphérie nord de la capitale indienne, tuant au moins 17 travailleurs, a indiqué un porte-parole des pompiers. Ces derniers ont combattu les flammes pendant trois heures. Une dizaine de véhicules ont été dépêchés sur les lieux. Pas moins de 17 corps ont été retrouvés dans les décombres. Un travailleur blessé a été transporté vers un hôpital. On ignore toujours si des travailleurs étaient emprisonnés dans l’immeuble de deux étages. Et la cause de l’incendie demeure inconnue. En juin dernier, 23 travailleurs ont péri à la suite d’une explosion survenue dans une usine de pièces d’artifice dans le village de Kheri, dans le centre du pays.