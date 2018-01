Philippines: 9000 personnes fuient alors que Mayon menace d’entrer en éruption

Legazpi — Plus de 9 000 personnes ont évacué la région autour du volcan le plus actif des Philippines alors que les scientifiques redoutent une éruption imminente. L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a porté le niveau d’alerte du mont Mayon dimanche à trois sur une échelle de cinq, ce qui indique le risque d’une éruption dangereuse. Le chef de l’Institut, Renato Solidum, a déclaré que la lave coulait sur une distance d’au moins un demi-kilomètre et que des nuages de cendres avaient été observés lundi. Des roches en fusion et de la lave ont illuminé le ciel dimanche soir et des milliers d’habitants ont dû être évacués dans des abris. Le volcan Mayon, situé dans le nord-est de la province d’Albay, est entré en éruption une cinquantaine de fois au cours des 400 dernières années.