De mal en pis

Le monde va de plus en plus mal. Les raisons de croire à la catastrophe appréhendée sont nombreuses et plausibles.

La démocratie paraît mal en point, précisément là où, au cours du XXe siècle, elle s’était épanouie et avait rayonné sur le monde. La présidentielle de 2016 aux États-Unis a accouché d’un monstre.

À quelques exceptions près, les taux de participation aux élections baissent en Europe et ailleurs, y compris dans ces pays qui, de haute lutte, avaient conquis la liberté de vote et d’expression en 1989. D’un sondage à l’autre, les opinions publiques disent leur lassitude, leur déception, voire leur dégoût de la démocratie représentative.

Dans plusieurs pays, les formations extrémistes obtiennent des succès inédits et des démagogues ont le vent dans les voiles, tandis qu’on crache sur les politiciens traditionnels. Hongrie et Pologne sont aujourd’hui aux mains de droites autoritaires qui menacent les libertés. Aux États-Unis, les découpages électoraux ultrapartisans et la dictature de l’argent sur les campagnes piétinent l’idéal démocratique.

Fondements de la civilisation, les échanges contradictoires, la tolérance et la civilité dégénèrent en procès sommaires, en condamnations et en affrontements simplistes. La différence est battue en brèche par une culture mondialisée, avec des consommateurs « citoyens du monde » qui, tout en entonnant le refrain de la « diversité », se ressemblent de plus en plus partout.

Malgré le recul des disettes alimentaires depuis le début du siècle, le spectre de la famine réapparaît aujourd’hui en Somalie, au Yémen, au Soudan du Sud. Malgré le fait qu’un nombre sans précédent d’êtres humains ont un toit, qu’ils ont accès à l’eau potable et qu’ils mangent à leur faim, les inégalités matérielles s’accentuent et menacent les classes moyennes… ce qui en retour alimente la rébellion populaire face aux politiques.

Les guerres ont beau être moins nombreuses et détruire moins d’hommes et de femmes que jamais depuis 1945, les guérillas et les attentats terroristes ont beau ne tuer « que » des milliers plutôt que des millions de personnes, ceux qui nous obsèdent depuis le début du XXIe siècle — dûment relayés par les médias — nous remplissent d’horreur et de pessimisme.

Les guerres hypothétiques, qui n’ont pas encore eu lieu, nous inquiètent autant sinon plus que celles, bien réelles, qui ensanglantent quelques régions du monde (Syrie, Yémen, Soudan du Sud…). L’ère Trump coïncide avec le retour de la « grande peur nucléaire ». En 2017, avec les échos de la crise nord-coréenne, l’hypothèse d’une utilisation de la bombe atomique est soudain devenue moins absurde.

Et puis, il y a l’environnement, la planète, l’équilibre écologique menacé… La croissance est là, la consommation augmente presque partout, la misère absolue recule, le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) écrit que « la plupart des habitants de la planète sont aujourd’hui en meilleure santé, vivent plus longtemps, sont mieux éduqués et ont davantage accès aux biens et services qu’en 1990 »… mais à quel prix pour la planète Terre ?

Une Terre qui finira bien un jour… mais le plus tard sera le mieux ! Chose certaine, dans cinq milliards d’années, elle sera engloutie par un Soleil explosé, géante rouge en phase terminale. Bien plus près de nous, dans dix ou quinze mille ans, une épaisse glaciation, de celles qui reviennent périodiquement, pourrait engloutir sous sa gangue une fraction appréciable de la surface terrestre. La civilisation, simple épisode entre deux glaciations ?

Mais le vrai danger est plus proche, et ne s’appelle pas « refroidissement »… Le réchauffement anthropique, l’épuisement des ressources sont-ils inéluctables et catastrophiques, ce qui annulerait tous ces beaux progrès, à l’orée du XXIIe siècle ?

La présente chronique, avec son titre alarmiste, prend l’exact contre-pied de celle de la semaine dernière (intitulée« De mieux en mieux »), qui relevait les extraordinaires avancées de la condition humaine en 2018. Avancées souvent passées sous silence, masquées par des catastrophes ponctuelles et des menaces structurelles… qui se vendent bien mieux médiatiquement !

Cela n’est pas juste un clin d’oeil, ou une simple pirouette dialectique. Plutôt la reconnaissance du fait que la réalité est forcément contradictoire, que le pire et le meilleur cohabitent, que le jour suit la nuit, qui suit le jour…

Raymond Aron écrivait : « L’Histoire est équivoque et inépuisable. »