Atterrissage spectaculaire d’un avion en Turquie

Photo: Agence France-Presse

Istanbul — Un avion commercial qui a glissé à l’extérieur de la piste après son atterrissage dans le nord de la Turquie s’est retrouvé immobilisé dans une falaise, son nez à quelques pieds de la mer Noire. L’événement survenu tard samedi a semé la panique chez les 162 passagers à bord du vol PC8622 de Pegasus Airlines. La compagnie aérienne a indiqué qu’il n’y avait pas eu de blessé et que les six membres d’équipage, y compris les deux pilotes, ont aussi été mis à l’abri. Les vols ont été suspendus pendant quelques heures à l’aéroport Trabzon, et ont repris, dimanche. Le vol venait d’Ankara. Une enquête a été lancée par le bureau du procureur afin de déterminer pourquoi l’appareil avait quitté la piste.