Choléra en Zambie: manifestations contre l’interdiction des vendeurs de rue

Lusaka — Des échauffourées ont opposé vendredi à Lusaka la police à des vendeurs de rue, qui protestaient contre l’interdiction d’exercer leurs activités dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du choléra. Des centaines de résidants du bidonville de Kanyama, foyer de l’épidémie, ont bloqué des rues avec des pneus enflammés et incendié un camion d’éboueurs. Selon le dernier bilan officiel, le choléra a fait 70 morts à l’échelle du pays, sur un total de 3077 cas déclarés. La capitale est la plus touchée par l’épidémie. Pour tenter de l’enrayer, le gouvernement a pris une série des mesures draconiennes, dont l’interdiction des rassemblements publics et le report de la rentrée scolaire dans tout le pays, ainsi que l’instauration d’un couvre-feu à Kanyama. L’armée a également été déployée dans la capitale pour s’assurer que les vendeurs de rue, soupçonnés de ne pas respecter les règles d’hygiène, ne puissent pas exercer le temps de l’interdiction.