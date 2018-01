Nétanyahou réitère son appel à fermer l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens

Photo: Abir Sultan / Pool / via Associated Press

Jérusalem — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, a réitéré dimanche son appel à démanteler l’agence des Nations unies pour l’aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA), qu’il accuse d’être anti-israélienne, a indiqué un communiqué de son bureau.

« L’existence même de l’UNRWA perpétue le problème des réfugiés palestiniens ainsi que le narratif du soi-disant droit du retour dont l’objectif réel est la destruction de l’État d’Israël », a-t-il affirmé lors du Conseil des ministres hebdomadaire.

« C’est pourquoi il est temps de démanteler l’UNRWA et de fusionner ses activités avec celles du Haut commissariat de l’ONU aux réfugiés [HCR] », a ajouté M. Nétanyahou, rappelant qu’il avait tenu des propos similaires en juin lors de la visite en Israël de la représentante des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley.

Les Palestiniens sont les seuls à disposer d’un organisme d’aide qui leur est propre alors que des millions d’autres réfugiés dans le monde sont pris en charge par le HCR, a-t-il affirmé.

Le premier ministre israélien s’est en outre dit « entièrement d’accord avec les critiques virulentes du président Trump », qui a menacé la semaine dernière de supprimer l’aide financière américaine à destination des Palestiniens.

En 2016, les États-Unis ont versé 319 millions de dollars d’aide aux Palestiniens via leur agence de développement (USAID), selon des chiffres disponibles sur le site de l’agence. À cela s’ajoutent 304 millions de dollars d’assistance versés par Washington aux programmes de l’ONU dans les Territoires palestiniens.

L’UNRWA distribue de l’aide et offre des services sociaux. Elle a aussi ouvert des centres de formation d’enseignants, des dispensaires et gère des centaines d’écoles accueillant des enfants palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée ainsi qu’au Liban, en Jordanie et en Syrie.