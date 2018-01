Décès de John Young, le neuvième homme à avoir marché sur la Lune

Washington — L’astronaute John Young, qui a marché sur la Lune et commandé le premier vol de navette spatiale, est décédé à l’âge de 87 ans, a annoncé la NASA.

Dans un communiqué, l’agence spatiale américaine a indiqué que M. Young s’était éteint vendredi soir des suites de complications liées à une pneumonie.

Selon la NASA, John Young est le seul de ses astronautes à avoir participé aux programmes Gemini, Apollo et de navettes spatiales, et a été le premier à effectuer six voyages dans l’espace. Il a été le neuvième homme à marcher sur la Lune.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq