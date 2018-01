Les Palestiniens outrés par la menace de Trump de couper l’aide

Les dirigeants palestiniens ont affirmé mercredi qu’ils ne céderaient pas au « chantage », après la menace du président américain Donald Trump de leur couper d’importantes aides annuelles, dernier épisode en date de la crise entre les deux parties.

Les relations entre l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas et le gouvernement Trump se sont envenimées après l’annonce le 6 décembre par le président américain de sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Cette annonce a provoqué la colère des Palestiniens, qui veulent faire de Jérusalem-Est annexée par Israël la capitale de l’État auquel ils aspirent. L’Autorité palestinienne a ensuite affirmé que les États-Unis étaient à présent disqualifiés pour assumer leur rôle de médiateur historique de paix avec les Israéliens.

«Chantage politique»

En 2016, les États-Unis ont versé 319 millions de dollars (264 millions d’euros) d’aide aux Palestiniens via leur agence de développement (USAID), selon des chiffres disponibles sur son site. Ces subsides sont vitaux pour l’Autorité palestinienne, dont le budget dépend largement de l’aide internationale.

Néanmoins, le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a assuré, en réaction à M. Trump que « Jérusalem est la capitale éternelle de l’État de Palestine et n’est pas à vendre pour de l’or ou des milliards ».

« Nous ne sommes pas opposés à reprendre des négociations, mais elles doivent être fondées sur le droit international et les résolutions [de l’ONU] qui ont reconnu un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale », a-t-il dit.

« Nous ne céderons pas au chantage », a également affirmé Hanane Ashrawi, une responsable de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a lui dénoncé « un chantage politique minable qui reflète la conduite barbare et immorale américaine ».

Mardi, dans l’un de ses nombreux tweets, Donald Trump a affirmé : « Nous payons les Palestiniens DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS par an sans reconnaissance ou respect » de leur part. « Puisque les Palestiniens ne sont plus disposés à parler de paix, pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l’avenir ? »

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?