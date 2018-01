Au moins 36 morts dans un accident d'autocar au Pérou

Au moins 36 personnes ont perdu la vie au Pérou, mardi, lorsqu’un autocar a plongé du haut d’un ravin après être entré en collision avec un camion semi-remorque, a confirmé un représentant des forces policières.



Le colonel Dino Escudero a déclaré à la radio RPP que la collision avait fait plonger l’autocar d’une hauteur de 80 mètres avant qu’il ne s’écrase sur une plage, au nord de la capitale.

L’accident s’est produit sur une portion étroite d’une autoroute connue sous le nom de « courbe du Diable ».



Photo: HO / Andina / Agence France-Presse

Photo: HO / AFP

Les services d’urgence tentent de porter secours aux victimes et de les extraire du véhicule, qui se trouve dans une zone difficile d’accès dans la région de Pasamayo, à environ 70 kilomètres au nord de Lima.L’autocar transportait 57 personnes qui se rendaient dans la capitale, selon Claudia Espinoza, de la brigade des pompiers volontaires du Pérou. Plusieurs des passagers rentraient chez eux après avoir célébré le Nouvel An en famille à l’extérieur de la ville.« Il y a beaucoup de victimes », a déclaré le colonel Escudero à la radio RPP, en disant craindre que le bilan des victimes ne s’alourdisse.Les policiers et les pompiers ont réussi à secourir six survivants grièvement blessés, qui ont été conduits par hélicoptère dans des hôpitaux des environs, a indiqué Mme Espinoza.