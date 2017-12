L’Iran met en garde contre les «rassemblements illégaux» après des manifestations

Le gouvernement iranien a mis en garde samedi contre de nouveaux « rassemblements illégaux » dans le pays, après des protestations contre les difficultés économiques et le pouvoir.

Samedi, quelques dizaines d’étudiants se sont rassemblés devant l’entrée principale de l’université de Téhéran pour protester contre le pouvoir, mais des centaines d’étudiants prorégime criant des slogans contre les « séditieux » se sont mobilisés pour prendre le contrôle du lieu, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et dans les médias.

La police antiémeute, largement déployée, est intervenue pour empêcher les étudiants de sortir dans la rue.

Ces manifestations rivales ont eu lieu le jour où le ministre de l’Intérieur Abdolreza Rahmani Fazli a « demandé à la population de ne pas participer aux rassemblements illégaux ».

Face aux maux économiques du pays, isolé et soumis pendant des années à des sanctions internationales pour ses activités nucléaires sensibles, des protestations sociales — non autorisées — ont éclaté jeudi et vendredi dans plusieurs villes de province dont celle de Machhad, la deuxième d’Iran.

Des protestataires ont scandé des slogans hostiles au pouvoir dont le président Hassan Rohani. Le nombre des manifestants est resté limité à quelques centaines mais c’était la première fois depuis 2009 qu’autant de villes ont été touchées par de telles protestations sociales.

D’ailleurs, le pouvoir a mobilisé samedi des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour marquer l’anniversaire du grand rassemblement prorégime qui avait sonné en 2009 la fin du mouvement de contestation contre la réélection de l’ex-président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad.

Lors des rassemblements à Téhéran et dans d’autres villes d’Iran, les manifestants arboraient des portraits du numéro un Ali Khamenei et portaient des pancartes avec l’inscription « Mort à la sédition ».

« Opportunistes »

Pour la première fois samedi, la télévision d’État a évoqué les protestations sociales en montrant des images et en jugeant nécessaire d’entendre « les revendications légitimes » de la population. Mais elle a aussi dénoncé les médias et les groupes « contre-révolutionnaires » à l’étranger qui cherchent à exploiter ces rassemblements.

A Machhad, une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés lors des protestations, mais selon la télévision la plupart ont été libérées. La police est intervenue dans certaines villes, notamment avec des canons à eau. Mais généralement des officiers de police tentaient de calmer les gens.

Les arrestations ont été condamnées par les États-Unis, ennemi de l’Iran. « Le gouvernement iranien devrait respecter leurs droits, notamment leur droit de s’exprimer. Le monde regarde », a tweeté le président Donald Trump au sujet des protestataires.



Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests