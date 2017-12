Un migrant fait Belgrade-Zagreb sous un autobus

Zagreb — Un jeune migrant irakien a réussi à se dissimuler sous un autobus et, agrippé à l’essieu arrière du véhicule, a fait le trajet entre Belgrade et Zagreb, avant d’être découvert à l’approche de la capitale croate. L’Irakien de 21 ans n’a pas été blessé lors de son périple. La police l’a transféré au centre de transit de Tovarnik (est de la Croatie), d’où il sera renvoyé en Serbie. Le quotidien Jutarnji list, citant des responsables de la compagnie de transport Cazmatrans, à laquelle appartient l’autobus, a rapporté que le migrant avait réussi mardi à se glisser sous le véhicule et avait risqué sa vie pendant le trajet d’un peu plus de 400 kilomètres, qui a duré cinq heures.