Corée du Nord: Trump accuse Pékin d’empêcher une solution «amicale»

Washington — Donald Trump, dernièrement plutôt louangeur à l’égard des efforts chinois pour faire pression sur la Corée du Nord, a vivement dénoncé jeudi la position de Pékin qui empêche selon lui toute « solution amicale » dans le dossier nucléaire nord-coréen.

« Pris la MAIN DANS LE SAC », a lancé le président américain sur Twitter, se disant « très déçu de voir la Chine permettre au pétrole d’entrer en Corée du Nord ».

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!