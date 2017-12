Obama, en entrevue avec le prince Harry, met en garde contre les réseaux sociaux

Photo: Kensington Palace Obama Foundation Agence France-Presse

Londres — L’ancien président Barack Obama a mis en garde contre le risque de « balkanisation » de la société que fait planer selon lui une utilisation malavisée des réseaux sociaux, dans un entretien avec le prince Harry diffusé mercredi sur la BBC Radio 4. « L’un des dangers d’Internet, c’est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leurs partis pris », déclare M. Obama dans cette entrevue, sa première depuis son départ de la Maison-Blanche en janvier. L’entretien a été réalisé en septembre à Toronto en marge des Invictus Games, une compétition sportive ouverte aux blessés et invalides de guerre et dont le prince Harry est à l’origine. M. Obama sera-t-il invité au mariage de Harry et de l’actrice américaine Meghan Markle, le 19 mai prochain ? « Je ne sais pas », a-t-il répondu toujours sur la BBC. Selon le tabloïd Sun, la perspective de voir M. Obama assister au mariage princier inquiète des responsables du gouvernement britannique qui craignent qu’une telle invitation ne vexe Donald Trump.