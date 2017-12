Chine: le tabou de Liu Xiaobo

Pékin — Un artiste et son épouse française ne donnent plus de nouvelles depuis une semaine, après avoir subrepticement exposé en Chine une oeuvre en hommage au Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, dont le nom reste tabou. Le 15 décembre, Hu Jiamin et Marine Brossard sont parvenus à exposer une fresque montrant une chaise vide devant des barreaux, à l’entrée d’une exposition dans la grande ville de Shenzhen (sud), avant que les autorités ne recouvrent l’oeuvre, ont indiqué des témoins à l’AFP.