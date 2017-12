L’accident d’autocar au Mexique a fait une victime canadienne

Au moins 12 personnes, dont une de nationalité canadienne, ont perdu la vie mardi lorsqu’un autocar qui transportait des touristes étrangers partis visiter des ruines mayas s’est renversé sur une autoroute de la péninsule du Yucatan, dans le sud-est du Mexique.

Trois autres citoyens canadiens ont été blessés. Affaires mondiales Canada dit fournir l’aide consulaire à ceux qui en ont besoin.

Un porte-parole de l’État du Quintana Roo a indiqué qu’au moins sept Américains et deux Suédois avaient été blessés.

L’entreprise de croisières Royal Caribbean a écrit dans un communiqué que des passagers de deux de ses bateaux, le Celebrity Equinox et le Serenade of the Seas, étaient impliqués dans l’accident. L’entreprise a exprimé ses condoléances et a dit qu’elle fournissait de l’aide pour les soins médicaux et le transport.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis au Mexique a indiqué que ses responsables étaient en contact avec leurs homologues mexicains pour déterminer si des citoyens américains étaient touchés.

Des images tournées sur place montrent l’autocar renversé dans la végétation le long de l’autoroute. Des survivants sont allongés sur le pavé, tandis que d’autres sont debout.

L’autocar se rendait aux ruines de Chacchoben, à environ 175 kilomètres au sud de Tulum, au moment de l’accident.

L’entreprise d’autocars Costa Maya Mahahual a affirmé dans un communiqué que le véhicule transportait des touristes qui arrivaient de la ville côtière de Mahahual à bord d’un bateau de croisière.

En plus des touristes, un guide et un chauffeur étaient à bord, a ajouté l’entreprise.