Pourquoi tant de tensions autour de Jérusalem?

Déjà le berceau du judaïsme et du christianisme, c’est également vers Jérusalem que les musulmans se tournaient aux premiers temps de l’islam, résume Sami Aoun, professeur à l’Université de Sherbrooke. L’endroit est aujourd’hui le troisième lieu saint de l’islam, après La Mecque et Médine.

Le directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à la Chaire Raoul-Dandurand insiste sur sa charge symbolique. Une charge lourde à porter, puisqu’elle en a fait une véritable poudrière.

Sa partie est concentre les lieux saints de ces trois grandes religions. Tant les Palestiniens que les Israéliens revendiquent Jérusalem-Est en tant que capitale.

Il s’y trouve l’église chrétienne du Saint-Sépulcre, où la tradition dit que Jésus fut crucifié et déposé au tombeau. Elle est séparée de quelques centaines de mètres de l’esplanade des Mosquées, où une coupole dorée, le dôme du Rocher, surmonte le rocher où le prophète serait monté dans les cieux. La mosquée al-Aqsa, la plus grande de tout Jérusalem, s’y trouve aussi. Les Juifs désignent plutôt cet endroit comme le mont du Temple, où le Temple juif a été détruit par les Romains en l’an 70.

L’un des murs de soutènement de ce temple a cependant résisté à cette destruction et a été intégré postérieurement aux murs de l’esplanade. Cette partie de l’enceinte contemporaine est baptisée par les Juifs le mur des Lamentations, et ils y font face pour prier ou pour déposer des voeux sur papier, dans les fentes des pierres du mur.

C’est cette proximité, voire ce chevauchement qui est une source constante de tension, les uns accusant les autres de vouloir s’approprier leurs lieux de recueillement et de prières. Les tensions avaient été ravivées en juillet dernier, quand des caméras et des détecteurs de métal avaient été installés autour de l’esplanade des Mosquées, après une fusillade mortelle. Cette crise et le regain de violence durant plusieurs jours avaient fait craindre une troisième intifada.

« Les trois religions abrahamiques, qui descendent des fils d’Abraham, fondent leur légitimité dans un lieu qui peut se traduire par “la ville de la paix”. Cette ville de la paix voit le conflit le plus ensanglanté entre ceux qui croient en un seul dieu, ceux qui sont de la même généalogie de la foi. Je pense que c’est le côté le plus tragique de la question », affirmait alors le professeur Aoun.

La solution « à deux États » s’impose depuis plusieurs années comme la référence en la matière, recueillant un large consensus, rappelle le spécialiste. L’on s’entend sur la création d’un État palestinien et le maintien de l’État d’Israël, qui coexisteraient côte à côte en paix. Les frontières restent évidemment à statuer, dont celles qui diviseraient — ou non — Jérusalem.

C’est, encore une fois, la question la plus épineuse dans cette séparation territoriale pour la paix. Jérusalem demeurerait un endroit partagé entre Palestiniens et Israéliens, qui serait administré par les deux États selon des modalités claires et établies.

Malgré le large appui international sur cette proposition de longue date, plusieurs analystes considéraient que cette option s’éteignait dans les dernières années. Benjamin Nétanyahou, premier ministre d’Israël, avait endossé cette solution en 2009, mais la colonisation des territoires palestiniens continue. Il a également adopté un discours sans concession, répétant que le peuple juif considère Jérusalem comme une capitale indivisible.