Treize morts dans des affrontements entre ELN et dissidents des Farc

Treize personnes ont été tuées en Colombie dans des affrontements entre l’ELN, dernière guérilla du pays, et des dissidents de l’ex-guérilla des Farc, qui a signé un accord de paix, a annoncé mardi le Défenseur du peuple, autorité veillant au respect des droits de la personne. Un « échange de tirs » entre les deux groupes, dans le sud-ouest de la Colombie, a entraîné « la mort de treize personnes », a déclaré le Défenseur du peuple, Carlos Negret, aux journalistes. Il s’agit du bilan le plus lourd pour ce genre d’incidents depuis la signature de la paix en novembre 2016 entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), devenues depuis un parti politique.