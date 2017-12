Yémen: la capitale divisée en deux par les combats

Photo: Mohammed Huwais Agence France-Presse

Sanaa — Des tireurs d’élite se sont placés sur les toits dans des secteurs résidentiels, des blindés ont été déployés et des miliciens ont établi des points de contrôle, dimanche, un peu partout dans la capitale du Yémen, Sanaa, où les combats ont forcé des familles à trouver refuge dans l’anticipation de violences accrues. Cinq jours de bombardements et d’échanges de coups de feu ont souligné la détérioration d’une alliance déjà fragile entre l’homme fort du Yémen, Ali Abdullah Saleh, et les rebelles chiites houthis. Les deux parties avaient joint leurs forces il y a trois ans. En fin de semaine, tous les acteurs politiques au Yémen ont parlé d’unifier leurs forces contre les Houthis.