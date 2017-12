L’émir du Qatar assistera au sommet du Golfe

Doha — L’émir du Qatar, dont le pays est soumis à un embargo par l’Arabie saoudite et ses alliés, assistera au sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) prévu au Koweït mardi et mercredi, a annoncé dimanche le ministre qatari des Affaires étrangères. « Je participerai au conseil des ministres demain [lundi] et l’émir [Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani] assistera au sommet », a déclaré le ministre cheikh Mohamed ben Abderrahmane Al-Thani lors d’un forum. « Il est important que le système du CCG perdure », a-t-il souligné, persuadé que la crise du Golfe y serait discutée. Une grave crise déchire le Golfe depuis que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar.