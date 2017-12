Appel humanitaire record de l’ONU

Genève — L’ONU a réclamé vendredi la somme record de 22,5 milliards $US pour soutenir les personnes touchées par les conflits et les catastrophes dans le monde en 2018. « Les conflits, en particulier les crises prolongées, continueront à représenter la cause principale des besoins en 2018 », a expliqué le secrétaire général adjoint des Nations unies aux Affaires humanitaires, Mark Lowcock. « En 2018, un plus grand nombre de personnes que jamais par le passé auront besoin de notre assistance. Quelque 136 millions de personnes auront besoin d’une assistance humanitaire dans 26 pays », soit plus de 5 % de plus que cette année, a-t-il ajouté. Sur les 22,5 milliards réclamés par l’ONU, 7,66 sont destinés à la crise syrienne. Sans surprise, le conflit syrien, qui dure depuis 2011, reste en effet la priorité de l’appel 2018, entre l’aide fournie à l’intérieur du pays (11,2 millions de personnes recevront une assistance) et celle fournie aux réfugiés et communautés qui les accueillent dans les pays limitrophes (5,2 millions de personnes concernées).