Le Honduras toujours sans président, les manifestations se multiplient

Cinq jours après l’élection présidentielle, le Honduras n’avait toujours pas de vainqueur vendredi, l’autorité électorale ayant annoncé un redépouillement de certains procès-verbaux litigieux, tandis que les manifestations contre une « fraude » supposée se multiplient.

À l’inverse de la tendance initiale, le chef de l’État sortant, le conservateur Juan Orlando Hernandez, était en tête avec 42,92 % des voix contre 41,42 % pour son rival de gauche Salvador Nasralla, star de la télévision et novice en politique, selon des résultats partiels portant sur 94,31 % des suffrages publiés par le Tribunal suprême électoral (TSE).

Le président du TSE, David Matamoros, a annoncé qu’une fois le dépouillement terminé, l’autorité électorale commencerait une phase « spéciale » de redépouillement de certains procès-verbaux litigieux, en présence de représentants des partis. Il n’était pas encore clair si les observateurs internationaux pourraient y assister.

Seule date butoir pour le TSE, l’obligation de proclamer un vainqueur au plus tard un mois après les élections du 26 novembre.

« Nous attendons le résultat au plus tard ce soir », a assuré vendredi le président Hernandez, du Parti national (droite). De son côté, le candidat arrivé en troisième position, le libéral Luis Zelaya (14,75 %), a affirmé que Nasralla avait remporté les élections et l’a félicité.

Un « vol de la présidence »

Pendant ce temps, les sympathisants de Salvador Nasralla, de l’Alliance de l’opposition contre la dictature, qui estime s’être fait voler sa victoire, sont descendus dans la rue mercredi soir et jeudi à l’appel de l’opposant.

« On l’entend, on le sent, Nasralla président », « JOH dehors » — en référence aux initiales du chef de l’État sortant —, scandaient des centaines de manifestants à proximité du Tribunal électoral, incendiant des barricades et jetant des pierres sur les forces de l’ordre, qui ont répondu par des gaz lacrymogènes. D’autres incidents ont éclaté à travers le pays.

Vendredi matin, quelques manifestants cagoulés, qui faisaient face aux forces de l’ordre, commençaient à occuper des artères de la capitale et à incendier des barricades.

Le président Juan Orlando Hernandez cherche à se faire réélire, mais sa candidature est contestée par l’opposition, car elle se fonde sur une décision controversée de la Cour suprême l’autorisant à briguer un second mandat malgré l’interdiction de la Constitution.

« Si l’élection a été entachée d’une fraude évidente et que l’autoritarisme du président se renforce, cela va discréditer le processus électoral et il peut y avoir des protestations », a prévenu l’analyste Victor Meza.

Les premiers chiffres diffusés dans la nuit de dimanche à lundi créditaient de cinq points d’avance le candidat de l’Alliance de l’opposition contre la dictature sur le président. Depuis, l’écart s’est resserré au fil du dépouillement, avant que l’ordre ne s’inverse entre mercredi et jeudi.

Le dirigeant de l’opposition, Juan Barahona, a appelé à protester dans chaque quartier. « Jour et nuit, nous allons descendre dans la rue, car c’est la seule façon de revenir sur ce vol de la présidence », a-t-il déclaré.