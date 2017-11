Venezuela: Maduro sera candidat en 2018

Caracas — Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, élu en 2013, va briguer un nouveau mandat en 2018, a annoncé mercredi le vice-président Tareck El Aissami. En 2018, « nous aurons, grâce à Dieu et au peuple, la réélection de notre frère Nicolas Maduro comme président de la République », a déclaré M. El Aissami lors d’un rassemblement du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir. Cette annonce survient alors que le pays sud-américain subit des pénuries, une hyperinflation, et se trouve, selon les agences de notation de crédit Standard Poor’s et Fitch, en situation de défaut de paiement partiel. Une vague de manifestations antigouvernementales au printemps a fait 125 morts, dans un contexte de problèmes économiques aigus liés à la chute des prix du pétrole, dont l’économie vénézuélienne est très dépendante.