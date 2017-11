En Afrique, Macron dénonce les «crimes» de la colonisation

Ouagadougou — Le président de France, Emmanuel Macron, a annoncé mardi vouloir frapper les passeurs qui exploitent les migrants en Libye et a dénoncé les « crimes incontestables » de la colonisation européenne, entamant sa première tournée africaine dans une atmosphère tendue par une attaque contre des soldats français et des manifestations dans la capitale burkinabée. Lors d’un discours devant 800 étudiants de l’Université d’Ouagadougou, son premier « grand oral africain », le président français s’est présenté comme le représentant d’une génération pour laquelle « les crimes de la colonisation européenne sont incontestables », tout en relevant qu’il y avait eu aussi « de grandes choses et des histoires heureuses » dans ce passé. M. Macron a en outre annoncé qu’il allait « proposer une initiative euro-africaine » pour « frapper les organisations criminelles et les réseaux de passeurs » qui exploitent les migrants subsahariens en Libye.