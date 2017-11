Toujours aucune trace du sous-marin argentin disparu

Le sous-marin San Juan et ses 44 membres d’équipage restaient introuvables mardi, 13 jours après leur disparition, la marine argentine reconnaissant qu’il s’agit d’une « situation difficile », mais que les recherches menées par une coalition internationale vont continuer.

« Pour l’instant, nous n’avons aucun indice » permettant de localiser le submersible, a déclaré le porte-parole de la marine, Enrique Balbi, lors d’un point presse à Buenos Aires.

Les opérations se concentrent dans une zone de 36 km de rayon autour du point de l’explosion qui a probablement envoyé le submersible par le fond dans l’Atlantique Sud, à 450 kilomètres des côtes de la Patagonie.

« Ce sont des heures critiques. C’est une situation difficile, mais nous continuons de chercher », a-t-il assuré, alors qu’au moins huit bateaux de plusieurs pays sondent la zone, d’une profondeur de 200 à 1000 mètres.

Dans son dernier message, le 15 novembre à 7 h 30 (5 h 30 à Montréal), le San Juan avait indiqué avoir eu une avarie à ses batteries, mais qu’elle avait été maîtrisée.

Un incident semble être survenu lorsque de l’eau de mer est entrée dans le navire par le schnorkel, tube qui permet aux sous-marins équipés de moteurs diesel, comme le San Juan, de faire fonctionner ces moteurs tout en étant en immersion, en évacuant les gaz d’échappement et en aspirant de l’air frais.

« L’entrée d’eau de mer par le système de ventilation vers le réservoir de batteries numéro 3 a provoqué un court-circuit et un début d’incendie », indique le texte révélé par les médias argentins lundi soir. « Batteries de proue hors service », ajoute-t-il.

Le message du sous-marin indique ensuite que le bâtiment « navigue pour le moment en immersion » et qu’il tiendra le commandement informé.

Le capitaine Balbi l’avait déjà informé de cet incident — survenu alors que le bâtiment rentrait d’Ushuaia à son port d’attache, Mar del Plata —, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence.

Très inquiets, les proches des 44 membres d’équipage attendaient encore des nouvelles mardi à la base navale de Mar del Plata.

« C’est un jour d’attente de plus. Ce sont des moments décisifs. Nous sommes tous ensembles et unis pour nous donner de l’espoir et de la force », a confié la soeur d’un des marins, Martha Vallejos.

Les experts estiment que les probabilités de retrouver l’équipage vivant sont quasi nulles.

Mais « aucun marin n’abandonne le navire », a affirmé mardi le capitaine Balbi, confirmant l’arrivée prochaine d’équipes de Russie et des États-Unis pour intensifier les recherches.