Pour une sortie de la mondialisation néolibérale

«Je définirais la mondialisation comme la liberté pour mon groupe d’investir où il veut, le temps qu’il veut, pour produire ce qu’il veut, en s’approvisionnant et en vendant où il veut, et en ayant à supporter le moins de contraintes possible en matière de droit du travail et de conventions sociales. »

Cette déclaration de l’ancien président du conseil d’administration de la firme d’ingénierie ABB, Perry Barnevik, cité par Jean Zigler dans Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, est devenue emblématique d’une mondialisation qui ne s’embarrasse pas du sens ou du non-sens de cette « liberté » qui provoque des déséquilibres abyssaux à l’échelle mondiale. Quelques constats le révèlent : aujourd’hui, sur les 100 premières entités économiques mondiales, 31 seulement sont des États et 69 des multinationales ; 8 milliardaires détiennent autant de richesse que la moitié la plus pauvre de la population mondiale ; de puissants oligopoles dominent tous les grands secteurs de l’économie ; plus de 2500 traités d’investissement offrent des « dispositions-obus » aux entreprises pour s’attaquer à des lois nationales qui entravent leur quête de profit.

Pour mondialiser de cette manière, à la faveur de la chute du bloc communiste, il a fallu essentiellement donner préséance au droit des entreprises sur les droits humains. Il a fallu créer de l’endettement pour saper l’autonomie tant des personnes que des pays ; propager une idéologie néolibérale à l’aide d’institutions cherchant à infléchir politiques et comportements ; concentrer du pouvoir en dépossédant. Les causes et les conséquences de cette phase du capitalisme, financier et globalisé, le mouvement altermondialiste, au sens large, les a comprises et critiquées bien avant la droite populiste et des politiciens comme Donald Trump et Marine Le Pen, dont l’opposition à la mondialisation tient largement de la mascarade. Le diagnostic des altermondialistes s’est avéré à plusieurs égards, et l’échec de la mondialisation actuelle est si manifeste — les crises financière, climatique, migratoire, notamment, l’attestent — qu’on se demande pourquoi leurs multiples propositions tardent encore à être appliquées. […]

Changer de paradigme

Par de multiples manifestations, initiatives, campagnes et déclarations, le mouvement altermondialiste a maintes fois explicité par quels principes et axes d’action passe une sortie de la mondialisation néolibérale. La mondialisation doit d’abord et avant tout être enracinée dans la plus haute exigence démocratique et la recherche de l’intérêt public. « À quoi sert un Parlement s’il faut de toute façon signer, s’il faut de toute façon ratifier ? », s’interrogeait Paul Magnette, alors qu’il était ministre-président de la Wallonie, dans son célèbre discours du 16 octobre 2016 contre l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (UE).

Vouloir une « autre mondialisation » — ou « démondialiser », sachant que ce concept a d’abord été proposé par deux figures de l’altermondialisme, Walden Bello et Bernard Cassen — signifie, dans cette perspective, reprendre le contrôle démocratique des forces économiques et financières qui dominent nos sociétés et qui ont acquis un pouvoir démesuré nuisible au bien commun, au respect des droits démocratiques et humains ainsi qu’à l’avancée de la justice sociale. Il s’agit de faire émerger un nouveau paradigme fondé sur le respect des écosystèmes, des droits humains et des cultures diversifiées du monde, et non pas sur la domination de plus en plus grande de puissances oligarchiques. Cet impératif s’inscrit tout autant dans le caractère inédit d’une époque — marquée par des fortunes colossales et des écarts de richesse inégalés ainsi que par une crise climatique mortifère — que dans le legs historique de mouvements sociaux antérieurs dont l’esprit solidaire et internationaliste, contraire à l’individualisme, au sectarisme et au nationalisme étroit, fonde et traverse les courants altermondialistes.

En plus d’avoir sérieusement miné la crédibilité et l’action des institutions financières internationales et contribué à stopper des accords nuisibles à l’intérêt public — comme la Zone de libre-échange des Amériques et le traité de libre-échange entre l’UE et les États-Unis —, le mouvement altermondialiste est derrière un important projet encore méconnu : celui de mettre sur pied un instrument international contraignant juridiquement les multinationales à respecter les droits humains et les normes sociales et environnementales. Il fait aussi avancer la notion du crime d’écocide (crime de destruction de ce qui est nécessaire à l’humanité pour exister) ou encore le projet d’une fiscalité internationale capable d’enrayer la forte tendance des richissimes et des multinationales à se désolidariser du destin des territoires et des populations touchées par leurs activités. Chose certaine, l’action locale doit se conjuguer à l’action nationale et internationale, et la valorisation d’outils qui ont fait leurs preuves (droits humains, services publics, coopératives, agroécologie, etc.) aller de pair avec de nouvelles initiatives (droits de la Terre-Mère, systèmes d’échange local, villes « zéro déchet », etc.). La notion d’alternatives systémiques, comme la souveraineté alimentaire, le « buen vivir », les communs ou l’écoféminisme, s’impose par ailleurs de plus en plus. […]

Des Idées en revues Chaque mardi, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons une version abrégée d’un texte paru dans la revue Relations, décembre 2017, no 793

Des commentaires ou des suggestions pour Des Idées en revues ? Écrivez à rdutrisac@ledevoir.com.