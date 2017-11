La communauté sunnite frappée pour la première fois en Égypte

Jusqu’à présent, en Égypte, les attentats ciblaient surtout les forces de sécurité ou les coptes. Si le massacre n’a pas encore été revendiqué par le groupe EI, des sources évoquent des représailles djihadistes.

L’attaque terroriste qui a fait au moins 235 morts et 109 blessés vendredi dans le nord du Sinaï, à 40 kilomètres à l’ouest de la ville d’Al-Arish, est exceptionnelle par son ampleur et par sa cible. L’assaut contre les fidèles d’une petite mosquée près du village de Bir al-Abed, dans le désert, pendant la prière du vendredi, a été d’une violence inouïe, d’après les témoignages recueillis par les médias arabes. Le chef d’une tribu de Bédouins a raconté qu’une « première explosion s’est produite à la fin de la prière et [que] les fidèles qui sortaient de la mosquée ont été mitraillés par des hommes armés à bord de 4x4 ». Une quarantaine d’assaillants et huit véhicules auraient été impliqués dans l’opération, selon des sources de sécurité égyptiennes.

Le carnage s’est poursuivi par des tirs nourris sur les premières ambulances arrivées pour évacuer les victimes. Une source médicale à l’hôpital de Bir al-Abed a assuré que les difficultés pour atteindre les lieux expliquent l’augmentation rapide du nombre de morts, qui dépasse celui des blessés. Les terroristes ont en effet coupé la route menant au village, mis le feu à des véhicules appartenant aux habitants et fauché les fidèles paniqués qui tentaient de fuir.

Courant mystique

À l’exception de l’attentat du 31 octobre 2015 qui avait coûté la vie aux 224 occupants d’un avion russe après son décollage de Charm el-Cheikh, les attaques revendiquées par des groupes djihadistes proches du groupe État islamique (EI) visent la plupart du temps les forces de sécurité égyptiennes. Plusieurs attaques ont ciblé des chrétiens, essentiellement de la minorité copte, mais jamais une mosquée sunnite n’avait été prise pour cible auparavant. Seules des attaques contre des mosquées chiites ont été revendiquées par le groupe EI, notamment en Arabie saoudite ou en Irak.

Des sources citées par la chaîne d’informations Al-Arabiya assurent que la mosquée visée suivait un courant soufi, courant mystique considéré comme hérétique par les intégristes extrémistes. Mais d’autres sources ont aussi souligné que ce lieu de culte était fréquenté par des hommes des forces de sécurité et de l’armée égyptiennes, ou encore par des tribus locales qui coopèrent avec eux dans la lutte contre les djihadistes. Des soldats se trouvent en effet parmi les victimes, mais la majorité des morts seraient des civils de la région. Une source de sécurité égyptienne évoquait une vendetta des djihadistes contre les populations locales qui refusaient de les abriter, voire les combattaient directement.

« Force brutale »

L’opération meurtrière, qui n’a pas encore été revendiquée, a mis le pays en état de choc. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la mosquée Al-Rawda et a promis de répondre avec « une force brutale » à cet attentat. « Les forces armées et la police vengeront nos martyrs », a promis le chef de l’État. Les thèses complotistes, dont les Égyptiens sont traditionnellement friands, ont trouvé un écho jusque sur les chaînes de télé, y compris venant des experts et des universitaires. Les accusations visent pêle-mêle la Turquie, le Qatar, Israël ou encore les États-Unis.

Un ancien ministre de l’Intérieur, le général Mohamad Aladdin, a assuré que les forces de sécurité « interceptaient tous les jours des 4x4 de djihadistes armés en provenance de la Libye ». Comme d’autres analystes, il fait le lien entre l’éviction du groupe État islamique de la plupart des territoires qu’il contrôlait en Irak et en Syrie et la possibilité de la dispersion des soldats de l’ex-califat autoproclamé vers d’autres régions, voisines de l’Égypte notamment.

Un expert du centre d’études Al-Ahram, Hassan Abou-Taleb, estime que les forces de la coalition qui avaient permis l’évacuation de centaines de membres de l’EI de Raqqa, ou d’autres régions de Syrie ou d’Irak, ont pu les laisser entrer en Turquie pour qu’ils passent par la Méditerranée vers la Libye. Il admet toutefois que l’opération de Bir al-Abed constitue une escalade de la part des terroristes. Mais « l’attaque d’une mosquée, cible facile et meurtrière, serait un signe de faiblesse du mouvement. On entre dans une phase d’épuisement de Daech », estime-t-il.