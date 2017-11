La guerre en Syrie a fait plus de 340 000 morts depuis 2011

Beyrouth — Plus de 340 000 personnes, dont plus de 100 000 civils, ont été tuées depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a indiqué vendredi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Ce nouveau bilan est annoncé à l’heure où plusieurs puissances étrangères intensifient leurs efforts diplomatiques pour tenter de mettre un terme à ce conflit meurtrier, et à quelques jours d’un nouveau cycle de pourparlers de paix sous l’égide de l’ONU à Genève. Au cours des quatre derniers mois, environ 12 000 personnes ont été tuées sur l’ensemble du territoire syrien, dont 3001 civils. Un accord de « désescalade » a été conclu en mai, apportant un calme relatif dans certaines zones du pays, mais la violence a explosé ailleurs. « Même si les accords de désescalade ont fait diminuer le bilan des victimes civiles, les violentes offensives contre le groupe EI dans d’autres zones ont fait que les civils mouraient au même rythme », affirme le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.