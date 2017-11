L'intervention policière dans le métro londonien est terminée

Londres — La police a répondu vendredi à un incident à Oxford Street, artère d’un quartier commerçant très fréquenté en plein cœur de Londres, « comme s’il était terroriste », appelant les passants à éviter les abords de la station Oxford Circus, qui a été fermée.

« La police a été appelée à 16 h 38 [...] après avoir reçu un certain nombre de signalements de coups de feu tirés à Oxford Street et dans la station de métro Oxford Circus », a expliqué la Metropolitan Police dans un communiqué.



At about 16:38 we started to receive numerous 999 calls reporting shots fired in a number of locations on #OxfordStreet & at Oxford Circus tube station. Given the nature of the info received we responded as if the incident was terrorism, including the deployment of armed officers