Un soldat s’enfuit de la Corée du Nord

Photo: Jung Yeon-Je Agence France-Presse

Un soldat nord-coréen a fui le pays vers la Corée du Sud, le 13 novembre, après une poursuite effrénée qui s’est terminée au pas de course. Cet événement pour le moins atypique est survenu au village frontalier de Panmunjon, en Corée du Nord. Le transfuge a d’abord tenté de s’enfuir à bord d’un Jeep militaire avant de s’enliser dans un fossé. Sous une pluie de balles des soldats nord-coréens qui le pourchassaient — 40 projectiles ont été tirés, selon Séoul —, l’homme est parvenu à traverser la frontière, où il a été pris en charge par des militaires sud-coréens. Étonnamment, les soldats du Nord et du Sud n’ont pas échangé de tirs pendant cette fusillade, la première à éclater dans le secteur en plus de 30 ans. Les balles ont volé dans une seule direction.