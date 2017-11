Le Bourget — Le premier ministre libanais, Saad Hariri, a quitté mardi Paris pour Le Caire, où il doit s’entretenir avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à propos de la crise provoquée par sa démission surprise, selon une source aéroportuaire.

Saad Hariri a décollé mardi peu après 13 h 30 (heure locale) de l’aéroport du Bourget, près de Paris, où il était arrivé samedi, deux semaines après l’annonce de sa démission depuis Ryad. M. Hariri a été reçu dès samedi à l’Élysée par le président Macron qui l’avait convié en France, avec sa famille.

La rencontre entre Abdel Fattah al-Sissi et Saad Hariri « doit porter sur les derniers développements dans la région ainsi que les développements au Liban », a écrit la présidence égytienne dans un court communiqué mardi.

M. Hariri doit ensuite rejoindre Beyrouth, au plus tard mercredi, pour la fête de l’Indépendance, et y clarifier sa position sur sa démission, intervenue dans un contexte de tension entre l’Arabie saoudite, parrain de M. Hariri, et l’Iran, soutien du Hezbollah chiite armé.

L’annonce de sa démission depuis Ryad avait très rapidement été perçue comme un nouveau bras de fer entre les deux poids lourds de la région.

Le fait que M. Hariri, à la tête d’un gouvernement dont fait partie le Hezbollah, ait fait une telle annonce depuis Ryad et qu’il soit resté en Arabie Saoudite pendant deux semaines, avait soulevé de nombreuses questions. Le président libanais Michel Aoun avait accusé les Saoudiens de le retenir en « otage », ce que l’intéressé a démenti.