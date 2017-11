Rohingyas: le Conseil des droits de l’homme de l’ONU interpellé

Trente-cinq organisations non gouvernementales ont appelé lundi la communauté internationale à organiser une réunion d’urgence du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la crise des Rohingyas.

Photo: Bernat Armangue Associated Press

Genève — Trente-cinq organisations non gouvernementales, dont Amnesty International, ont appelé lundi la communauté internationale à organiser une réunion d’urgence du Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur la crise des Rohingyas au Myanmar.

Ces ONG demandent la tenue d’une session spéciale du Conseil sur « la détérioration de la situation des droits de l’homme au Myanmar », ont-elles indiqué dans un message envoyé aux 47 États membres de l’organe onusien.

« Nous […] exhortons vos délégations à soutenir la tenue d’une telle session dès que possible », poursuivent les ONG, parmi lesquelles figurent la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et la Commission internationale de juristes (CIJ).

« Étant donné les graves informations faisant état de violations des droits de l’homme, dont des crimes contre l’humanité, commises par les forces de sécurité au Myanmar […] et compte tenu de l’exode sans précédent de plus d’un demi-million de réfugiés rohingyas […] au Bangladesh, nous pensons qu’une session spéciale est impérative pour lancer une action décisive », indiquent les ONG.

Elles demandent au Conseil d’adopter une résolution exhortant notamment le Myanmar « à cesser immédiatement toutes les violations des droits de l’homme » et « à permettre immédiatement aux organisations humanitaires internationales et locales d’accéder librement et sans entrave à toutes les régions du pays ».

Le Conseil des droits de l’homme se réunit rarement en session extraordinaire. Vingt-six sessions spéciales ont été organisées depuis sa création, en 2006.