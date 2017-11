Washington — Les États-Unis ont décidé d’inscrire à nouveau la Corée du Nord dans leur liste noire des « États soutenant le terrorisme » pour accroître la pression contre son programme nucléaire, a annoncé lundi Donald Trump.



« Aujourd’hui, les États-Unis désignent la Corée du Nord comme État soutenant le terrorisme », a déclaré le président américain à Washington. « En plus de menacer le monde de dévastation nucléaire, la Corée du Nord a soutenu de manière répétée des actes de terrorisme international, dont des assassinats en territoire étranger », a-t-il ajouté, évoquant aussi le cas de l’étudiant américain Otto Warmbier, détenu par Pyongyang et décédé en juin après son rapatriement dans le coma.



L’un des principaux arguments de ceux qui plaidaient pour une telle mis au ban est le meurtre avec un agent neurotoxique de Kim Jong-Nam, demi-frère en disgrâce du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un, en février en Malaisie, pour lequel le régime nord-coréen est soupçonné.



Le régime de Kim Jong-Un rejoint ainsi les autres ennemis des États-Unis inscrits sur cette liste : l’Iran et la Syrie, deux des autres principales bêtes noires de Washington, et le Soudan, qui rentre toutefois progressivement dans les bonnes grâces américaines.Pyongyang avait déjà figuré sur cette liste noire de 1988 à 2008 en raison de son implication présumée dans l’attentat à la bombe contre un avion sud-coréen qui avait fait 115 morts en 1987. L’administration républicaine de George W. Bush l’avait retirée pour favoriser des négociations sur le nucléaire qui ont finalement capoté.« Cela aurait dû être fait il y a longtemps », « il y a des années », a dit Donald Trump en annonçant sa décision, qu’il avait promis de prendre après son récent voyage en Asie, qui a porté en premier lieu sur les efforts américains pour isoler la Corée du Nord.Selon le président américain, cette décision ouvre la voie à « de nouvelles sanctions » contre « la Corée du Nord ou des personnes liées à elle », en soutien de la « campagne de pression maximale pour isoler le régime meurtrier ». Le Trésor américain annoncera une sanction « importante » d’ici deux semaines, pour atteindre « le plus haut niveau de sanctions », a-t-il dit sans plus de précisions.