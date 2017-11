La Russie vote sa loi sur les médias «agents de l’étranger»

Moscou — Le Kremlin avait promis une riposte « rapide » : les députés russes ont adopté mercredi une loi permettant de classer tout média international comme « agent de l’étranger », deux jours après l’enregistrement sous cette désignation de sa chaîne RT aux États-Unis. Critiquée par Berlin et l’ONG Amnesty, cette mesure place une épée de Damoclès au-dessus de tout média implanté en Russie et financé depuis l’étranger, potentiellement amené à rendre des comptes aux autorités russes. Elle constitue un nouvel épisode des tensions entre Moscou et Washington liées aux accusations d’ingérence russe dans la présidentielle remportée par Donald Trump en 2016. « Aucune atteinte à la liberté des médias russes à l’étranger ne peut rester sans réponse de Moscou », a expliqué aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.