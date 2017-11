La Chine va envoyer un émissaire à Pyongyang

Pékin — La Chine a annoncé l’envoi vendredi en Corée du Nord d’un « représentant spécial », dans la foulée d’une tournée en Asie du président américain Donald Trump, qui avait appelé Pékin à renforcer la pression sur Pyongyang. Cet émissaire du président Xi Jinping, Song Tao, discutera du dernier congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC), survenu mi-octobre, ainsi que de « dossiers d’intérêts communs », a simplement indiqué mercredi Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Une visite exceptionnelle : les relations entre Pékin et Pyongyang restent envenimées par le programme nucléaire et balistique nord-coréen, et Xi Jinping n’a pas rencontré le leader Kim Jong-un depuis l’arrivée de celui-ci au pouvoir fin 2011.