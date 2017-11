Afghanistan: forte hausse de la récolte d’opium

Kaboul — Les cultivateurs d’opium d’Afghanistan ont enregistré une récolte exceptionnelle cette année avec une production en hausse de 87 % grâce à un record de surfaces cultivées, selon un rapport rendu public mercredi. La valeur de l’opium produit par les fermiers a atteint près de 1,4 milliard $US, en hausse de 55 %, selon cette étude annuelle de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), une manne qui contribue à financer l’insurrection qui déstabilise le pays. Une évolution à mettre essentiellement sur le compte de l’insécurité croissante, du manque de contrôle par les autorités, de la corruption ainsi que du manque de perspectives en matière d’emploi et d’éducation, selon ce rapport, compilé par l’agence onusienne et par le ministère afghan de la Lutte contre les stupéfiants. La production potentielle d’opium est estimée à quelque 9000 tonnes cette année, soit presque le double de l’année dernière (4800 tonnes).