Zimbabwe: l’armée entre dans la capitale, nie un coup d'État

Menace d'intervention

Mnangagwa licencié

Au moins trois explosions ont été entendues dans la capitale du Zimbabwe, tôt mercredi, et des véhicules militaires ont été aperçus dans les rues.Des échanges de tirs nourris ont aussi été entendus près de la résidence privée du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, dans la capitale Harare, a rapporté à l’AFP un témoin.Des officiers de l’armée ont démenti qu’une tentative de coup d’État était en cours contre le président du pays et affirmé qu’il était sain et sauf, lors d’une déclaration lue dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale.« Ce n’est pas un coup d’État militaire contre le gouvernement », a déclaré un général qui lisait ce message. « Nous assurons à la Nation que son Excellence le président […] et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie », a-t-il ajouté.Le commandant de l’armée avait précédemment menacé d’« intervenir » pour calmer les tensions politiques sur la succession du président Robert Mugabe. Le parti au pouvoir a accusé le commandant de « comportement de trahison ».L’ambassade américaine a fermé ses portes au public et a encouragé les citoyens à trouver refuge, soulignant « la situation politique incertaine ».Pour la première fois, le pays du sud de l’Afrique vit un affrontement ouvert entre l’armée et Robert Mugabe, le chef d’État le plus âgé au monde à 93 ans, qui avait toujours compté sur l’armée comme un pilier de son maintien au pouvoir depuis les années 1980.Le Zimbabwe était sur le qui-vive, mardi, alors que des véhicules blindés de l’armée ont été aperçus à l’extérieur de la capitale.Le dirigeant de l’armée avait fait ces mises en garde après que le président Robert Mugabe eut congédié son vice-président.L’Associated Press a vu mardi trois véhicules blindés avec plusieurs soldats à bord sur une route menant à une caserne de l’armée située juste à l’extérieur de la capitale, Harare.Bien qu’il soit habituel pour des véhicules de l’armée d’occuper cette route, le moment choisi a fait monter d’un cran les tensions dans le pays.La semaine dernière, M. Mugabe a licencié son vice-président, Emmerson Mnangagwa, l’accusant de planifier sa montée au pouvoir, notamment par la sorcellerie.M. Mnangagwa, qui avait l’appui de l’armée et qui était perçu auparavant comme le dauphin de Robert Mugabe, a fui le pays, affirmant que lui et sa famille avaient été menacés.Plus de 100 fonctionnaires qui apparemment le soutenaient ont été soumis à des mesures disciplinaires par une faction associée à la femme de Robert Mugabe, Grace.La première dame, qui est de plus en plus présente dans le milieu politique, semble maintenant bien en selle pour remplacer son mari à une conférence spéciale du parti au pouvoir en décembre — ce qui amène plusieurs personnes à croire qu’elle pourrait bien succéder à son époux à la présidence.Le président aurait été réuni avec son cabinet pour une rencontre hebdomadaire, mardi, au moment où ont été aperçus les premiers véhicules militaires. On ignorait où se trouvait la première dame.