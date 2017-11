Pollution en Inde: inutile de paniquer

New Delhi — Le ministre indien de l’Environnement a relativisé mardi les effroyables niveaux de pollution dans le nord du pays, dressant une comparaison douteuse avec la catastrophe de Bhopal, l’un des pires accidents industriels du monde. Les autorités indiennes sont critiquées pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre le pic actuel de pollution atmosphérique, malgré son caractère prévisible et sa récurrence chaque année à New Delhi. Le premier ministre Narendra Modi est silencieux sur le sujet. Au cours d’un entretien diffusé mardi par la chaîne CNN-News18, Harsh Vardhan a estimé que le brouillard toxique, dans lequel la capitale New Delhi et les régions voisines suffoquent depuis une semaine, n’était pas une vraie « urgence ». La fuite chimique de Bhopal en 1984, qui aurait fait au total près de 25 000 morts, « voilà ce qu’on appelle une situation d’urgence où vous devez paniquer », a déclaré M. Vardhan.