Mobilisation antiaustérité au Brésil

São Paulo — Plusieurs milliers de Brésiliens ont manifesté vendredi à São Paulo dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale contre les mesures d’austérité du gouvernement, notamment la nouvelle loi du travail qui entre en vigueur samedi. Les manifestants protestaient également contre un projet de réforme des retraites hautement impopulaire et contre la vague de privatisations annoncée récemment par le gouvernement du président conservateur, Michel Temer. Ce mouvement, lancé à l’appel des principaux syndicats du pays, prévoyait des manifestations dans d’autres villes du pays, notamment Rio de Janeiro et la capitale Brasília. Le gouvernement tente à présent de faire passer une réforme ayant pour but de relever l’âge minimum des départs à la retraite et d’allonger la durée de cotisations pour pouvoir bénéficier de pensions à taux plein.