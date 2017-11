Le groupe EI perd sa dernière ville en Syrie

Beyrouth — Le groupe djihadiste État islamique (EI) a perdu jeudi la dernière ville encore sous son contrôle en Syrie, après avoir été chassé de Boukamal par le régime et ses alliés lors d’une opération éclair. Après une montée en puissance spectaculaire en 2014 et la conquête de vastes territoires en Irak et en Syrie, le groupe djihadiste se retrouve pris en étau dans quelques zones à la frontière entre ces deux pays. Il ne contrôle plus que 30 % de la province, selon l’OSDH — une vingtaine de villages et de localités le long de l’Euphrate, et des secteurs désertiques dans l’est et le sud. Dans l’est de la région, les djihadistes sont la cible d’une offensive distincte menée par les combattants kurdes et arabes des Forces démocratiques syriennes (FDS), soutenus par les États-Unis.