L’Arbaïn en Irak, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde

Kerbala — Des millions de musulmans chiites commémoraient à partir de jeudi soir l’Arbaïn dans la ville sainte de Kerbala, dans le sud de l’Irak, l’un des plus grands rassemblements religieux au monde. Arbaïn signifie quarante en arabe. Ce pèlerinage marque la fin des 40 jours de deuil de la mort de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, assassiné en 680 par les troupes du calife omeyyade durant la bataille de Kerbala. Conformément à la tradition, les fidèles vêtus de noir et brandissant des drapeaux à la gloire des imams chiites marchent pendant des jours pour atteindre la cité à environ 80 km au sud-ouest de Bagdad. L’année dernière, entre dix-sept et vingt millions de personnes avaient participé au pèlerinage, dont trois millions d’étrangers, des Iraniens pour la plupart, selon les autorités irakiennes. Cette année, plus de 10 millions d’Irakiens sont attendus, ainsi que 30 000 Afghans et 500 000 pèlerins venus de pays arabes, principalement du Golfe et du Liban, indique à l’AFP le gouverneur de Kerbala, Aqil Tourihi.