Pollution: fermeture des écoles à New Delhi

Photo: Sajjad Hussein Agence France-Presse

New Delhi — La capitale indienne New Delhi a ordonné mercredi la fermeture de toutes ses écoles pour le reste de la semaine pour protéger les poumons des enfants dans l’effroyable épisode de pollution en cours. Cette décision est une extension de la fermeture, décidée la veille, des écoles primaires uniquement. Delhi étouffait mercredi pour une deuxième journée de suite dans un brouillard polluant, qui présentait des niveaux dangereux pour la santé. Les épisodes de smog sont récurrents en automne et en hiver à New Delhi, que l’OMS avait classée en 2014 comme ville la plus polluée au monde. Des situations extrêmes comme celles que traverse la mégapole indienne mettent en question la durabilité des modes de vie dans des zones aussi peuplées au moment où l’empreinte de l’humain sur le climat est au coeur de la COP23, qui a lieu en ce moment en Allemagne.