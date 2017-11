Le maire démocrate de New York, à peine réélu, défie Trump

Photo: Jewel Samad Agence France-Presse

New York — Le maire démocrate de New York Bill de Blasio a été facilement réélu mardi à la tête de la capitale financière américaine, et a immédiatement promis de combattre Donald Trump. De Blasio, qui s’est posé toute la campagne en défenseur des New-Yorkais face au président américain, l’a emporté haut la main avec 66,1 % des voix contre 28,1 % à sa rivale républicaine, Nicole Malliotakis, sur la base des résultats de 97 % des bureaux de vote, selon les médias américains. Malgré une faible participation, le maire sortant, un Italo-Américain de 56 ans, a estimé que les New-Yorkais avaient, en le réélisant, « envoyé un message à la Maison-Blanche », un an exactement après l’élection de Donald Trump. « Si vous vous retournez contre les valeurs de votre ville natale, votre ville résistera », a-t-il lancé à l’attention du président, lui aussi natif de New York, sous les applaudissements de ses partisans réunis au Brooklyn Museum. « Nous allons défendre le système de santé », a ajouté de Blasio, en allusion aux efforts de Trump pour démanteler Obamacare.