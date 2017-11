Papouasie: la crise humanitaire se poursuit

Sydney — La justice papouasienne a refusé mardi de réapprovisionner en eau, en nourriture et en électricité le camp de réfugiés qui avait été mis en place par l’Australie sur son sol mais qui vient d’être fermé, et où 600 réfugiés se sont barricadés. Le camp de l’île de Manus, dans le Pacifique, ouvert par l’Australie pour détenir et traiter les dossiers de demandeurs d’asile, a été officiellement fermé le mardi 31 octobre, ayant été jugé anticonstitutionnel par la Cour suprême de Papouasie–Nouvelle-Guinée. Mais environ 600 hommes s’y sont barricadés, alors même que l’eau et l’électricité ont été coupées et que les vivres manquent. Les migrants ont été priés de se rendre dans trois centres de « transition ». Mais ils disent craindre pour leur sécurité alors que certains habitants se montrent hostiles à leur endroit, selon leurs défenseurs.