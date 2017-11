Un typhon fait au moins 27 morts au Vietnam

Photo: Stringer Agence France-Presse

Hanoi — Un puissant typhon a tué au moins 27 personnes au Vietnam en plus de faire au moins 22 disparus, ont indiqué les autorités dimanche. Parmi les personnes disparues se trouvent 17 membres d’équipage qui se trouvaient sur des cargos qui ont coulé au large de la province de Binh Dinh. Soixante-quatorze autres membres d’équipage ont pu être secourus à temps. Plus de 600 maisons ont été détruites et près de 40 000 autres ont subi des dommages, alors que le typhon Damrey a causé d’importantes pannes de courant. Le typhon — le deuxième à souffler sur le Vietnam en un mois — a également causé d’importantes pertes dans les rizières. Des pluies intenses devraient continuer de s’abattre sur le centre du pays jusqu’à mardi, quelques jours avant que plusieurs dignitaires internationaux, dont les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, participent à un sommet dans la ville de Danang.