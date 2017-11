Démocratie malade (bis)

La démocratie se porte mal. Dans les régions du monde qui l’ont vu naître et prospérer, elle est en reflux et produit des monstres (on ne les nommera pas ici). Et là où on l’a toujours combattue, aujourd’hui on rigole et on triomphe.

Dans plusieurs pays d’Asie, où voyage ces jours-ci un président américain peut-être en quête d’inspiration autoritaire, le modèle démocratique n’est plus pris au sérieux.

Certains qui le défendaient sont aujourd’hui disparus ou réduits au silence – comme le tragique dissident Liu Xiaobo. Prix Nobel de la paix 2010, ce héros est mort du cancer l’été dernier, après huit années passées en prison pour avoir osé se réclamer de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il soutenait, ce fou, que ce grand document aurait également dû s’appliquer à son pays. On le lui aura fait payer cher.

À Paris, Berlin, Washington ou Ottawa, on oublie aujourd’hui que, jusqu’à la première décennie du XXIe siècle, lorsqu’on rencontrait des officiels chinois, on se faisait un point d’honneur de leur opposer quelques arguments bien appuyés sur les dissidents emprisonnés, sur les atteintes aux droits des Tibétains, ou encore sur la conception occidentale de la démocratie. Ne fut-ce que pour marquer les différences…

Aujourd’hui, le silence et l’à-plat-ventrisme sont complets face aux messieurs chinois, cheveux gominés, qui investissent partout et détiennent des montants fabuleux de la dette occidentale. Plus encore : ces derniers revendiquent avec fierté et arrogance leurs conceptions dictatoriales, plus « efficaces » et plus « conformes aux normes nationales » – voir le tout récent triomphe de Xi Jinping devant le 19e Congrès du Parti communiste à Pékin.

On a aujourd’hui mauvaise grâce à le dire… mais c’est bien Stephen Harper qui fut le dernier dirigeant occidental à avoir tenté de tenir tête à Pékin ! Mais il a vite « rendu les armes »… comme les autres.

Au Moyen-Orient, le dur hiver qui a suivi le bref Printemps arabe de 2011 se poursuit. Les dictatures égyptienne, saoudienne, et même syrienne (celle-là avec plus de difficultés, et des torrents de sang versé) ont survécu. Tout cela n’était qu’un « complot occidental », une subversion islamiste… ou une combinaison des deux.

Et la dérisoire volonté des peuples, là-dedans ? Rien, sinon l’objet d’infinies manipulations, ficelles occultes et autres théories géopolitiques complexes… De l’art d’expliquer tout — y compris l’origine des mouvements sociaux et des revendications démocratiques — par les complots étrangers, le pétrole et l’impérialisme.

Même en Europe, la démocratie est menacée. Et pas seulement par les populistes de droite, qui ont le dos large. L’unanimité vertueuse qui, au niveau des gouvernements nationaux, se déploie aujourd’hui face aux événements de Catalogne est instructive. On reprend tel quel, et on adopte à 100 % pour soi, le discours de Madrid sur le caractère intouchable de l’ordre politique établi.

C’est la paille et la poutre : les Catalans sont atrocement coupables d’avoir défié la Constitution espagnole, donc la Démocratie incarnée. Et les leaders européens — avec quelques petites nuances en Belgique, en Slovénie… — d’embrayer en choeur : haro sur les affreux Catalans pourfendeurs de la démocratie !

Tout cela, alors même que l’Espagne, chose unique en Europe, met en prison des opposants politiques et que le président indépendantiste déchu, Carles Puigdemont, déclare à Bruxelles qu’il n’y a pas, pour lui et pour les siens, les garanties d’une « sentence juste, indépendante qui puisse échapper à l’énorme influence de la politique sur le pouvoir judiciaire en Espagne ».

Mais ça, non, non, non, ce n’est pas un danger pour la démocratie…

Quelques lecteurs dont un Catalan m’ont fait observer, après ma dernière chronique (30 octobre), que le mouvement nationaliste catalan n’a pas toujours été « impeccablement pacifiste »,comme je l’écrivais imprudemment.

Dans les années 1980, un groupe nommé « Terra Lliure » (« Terre libre ») avait commis des attentats, des sabotages d’équipements publics, des attaques contre des intérêts américains, et tué une personne.

Ce groupuscule terroriste était toutefois sans commune mesure avec l’ETA basque, qui, dans la région espagnole d’à côté, et sur un demi-siècle, a fait plus de 800 victimes.

Cette précision faite, le propos de fond ne change pas : pour l’essentiel de son histoire, le mouvement nationaliste catalan est resté profondément étranger à la violence.