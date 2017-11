Aung San Suu Kyi chez les Rohingyas

Rangoon — La dirigeante du Myanmar, Aung San Suu Kyi, s’est rendue pour la première fois jeudi dans l’ouest de son pays, où l’armée est accusée par l’ONU d’épuration ethnique visant la minorité musulmane rohingya, dont plus de 600 000 membres ont fui au Bangladesh en deux mois. À l’issue de cette visite surprise, la lauréate du prix Nobel de la paix, arrivée au pouvoir en avril 2016, n’a fait aucune déclaration. Au même moment, les États-Unis ont annoncé que le secrétaire d’État Rex Tillerson se rendrait le 15 novembre au Mynamar pour y discuter des « actions pour faire face à la crise humanitaire ». La dirigeante du gouvernement civil est très critiquée à l’étranger pour son peu d’empathie envers les Rohingyas, considérés comme une des minorités les plus persécutées du monde. Elle s’est rendue jeudi dans des villages dévastés de la région de Maungdaw et Buthidaung et est allée à la rencontre de plusieurs communautés, d’après les images de la télévision d’État.