Au moins huit morts et onze blessés dans un attentat à New York

Des policiers surveillent la scène où un homme au volant d’une camionnette a volontairement fauché des cyclistes, à New York.

Photo: Craig Ruttle Associated Press

New York — Au moins huit personnes ont perdu la vie et onze autres ont été grièvement blessées, mardi, lorsqu’un homme au volant d’une camionnette a foncé sur une piste cyclable très fréquentée de Manhattan, un acte qualifié de terroriste par les autorités.

Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier à New York depuis le 11 septembre 2001.

Les faits se sont passés juste après 15 h le long de la rivière Hudson, où se pressaient beaucoup de passants s’apprêtant à participer au grand défilé d’Halloween qui se tient chaque année dans Greenwich Village.

La camionnette, louée auprès de Home Depot, aurait emprunté la piste cyclable sur la rue West sur près d’un kilomètre, renversant plusieurs cyclistes, avant d’entrer en collision avec un autobus scolaire et de s’arrêter, a expliqué le chef de la police James O’Neill. Deux adultes et deux enfants auraient été blessés à bord du bus.

Le chauffeur de la camionnette est alors sorti du véhicule, armé d’un fusil à air comprimé et d’un fusil de paintball. Le suspect a à ce moment crié « Allahou Akbar » (« Dieu est grand »), ont confirmé les autorités.

Les policiers lui ont tiré dessus et l’ont appréhendé. L’homme a été touché à l’abdomen et a dû être hospitalisé. Il devrait survivre à ses blessures, ont indiqué les autorités.

Après la fusillade, de nombreux parents inquiets se précipitaient à la sortie des écoles qui avaient été fermées plus tôt que d’habitude, l’attaque ayant été perpétrée à proximité de plusieurs établissements scolaires.

Au moment d’écrire ces lignes, on apprenait que des ressortissants argentins et un Belge figurent parmi les victimes.

Cas de terrorisme

Une source proche de l’enquête a révélé que le suspect se nommerait Sayfullo Saipov. Il s’agirait d’un homme âgé de 29 ans, originaire d’Ouzbékistan, arrivé aux États-Unis en 2010.

Plusieurs médias américains, dont le New York Times et CNN, ont rapporté qu’une note rédigée à la main attestant de l’allégeance du suspect au groupe armé État islamique (EI) a été trouvée dans la camionnette de location.

« C’était un acte de terrorisme particulièrement lâche visant des civils innocents », a déclaré le maire démocrate Bill de Blasio lors d’une conférence de presse sur les lieux de l’attaque, au sud-ouest de Manhattan, non loin du mémorial érigé en mémoire des victimes du 11-Septembre.

Le maire a demandé aux citoyens d’être plus vigilants que d’habitude et de signaler toute anomalie.

Le président Donald Trump a qualifié l’auteur du crime de « personne très malade et déséquilibrée » sur Twitter. S’il se confirmait que le suspect était un sympathisant djihadiste, ce serait la première attaque islamiste sur le sol américain depuis qu’il a été élu à la Maison-Blanche, promettant plus de fermeté face à l’islamisme radical.

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, a pour sa part qualifié le suspect de « loup solitaire ». Selon lui, aucune preuve n’indique qu’il serait impliqué dans un complot de plus grande envergure.

Solidarité internationale

Partout dans le monde, les villes sont sur un pied d’alerte à la suite d’attaques commises avec une voiture-bélier, dont plusieurs ont été revendiquées par le groupe EI.

L’attaque de mardi survient cinq mois après qu’un ancien militaire a lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes, le 22 mai dernier.

Plusieurs dirigeants européens, à commencer par le Français Emmanuel Macron et la Britannique Theresa May, qui ont connu plusieurs attentats sur leur sol, ont manifesté leur solidarité mardi soir.

« Horrifiée par cette lâche attaque, mes pensées vont vers tous ceux qui ont été touchés, ensemble nous vaincrons le terrorisme », a tweeté la première ministre britannique.

« J’exprime l’émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis », a déclaré Emmanuel Macron.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a pour sa part exprimé ses condoléances aux familles des victimes. « Nous surveillons attentivement la situation à New York », a-t-il précisé sur Twitter.