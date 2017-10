Le site nucléaire nord-coréen risque de s’effondrer, selon Séoul

Photo: STR / KCNA VIA KNS / AFP

Séoul — Le site montagneux où la Corée du Nord mène ses essais nucléaires risque de s’effondrer si une autre explosion s’y produit, ce qui pourrait envoyer des émanations radioactives dans toute la région, a prévenu lundi la Corée du Sud.

Le patron des services météorologiques sud-coréens, Nam Jae-cheol, a fait ces commentaires lors de son témoignage devant une commission parlementaire concernant le programme nucléaire de Pyongyang.

La Corée du Sud a détecté plusieurs petits séismes près du site nucléaire où la Corée du Nord a mené son sixième et plus puissant essai en septembre, dans le nord-est du pays. C’est aussi à cet endroit qu’avaient été réalisés les autres essais nord-coréens, et plusieurs experts croient que les séismes démontrent que le site est maintenant trop instable.

Des photos satellitaires témoigneraient par ailleurs de plusieurs glissements de terrain autour du site Punggye-ri, et un espace creux pourrait donc s’être formé à l’intérieur du roc du mont Mantap.

Aucune émanation radioactive n’a été détectée après les tests nord-coréens. Pyongyang a récemment prévenu que ses prochains tests pourraient être réalisés dans l’atmosphère, au-dessus du Pacifique.