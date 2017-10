Trump dénonce une «chasse aux sorcières» dans l’enquête sur l’ingérence russe

Washington — Adversaires et alliés du président américain Donald Trump attendaient dimanche avec fébrilité la confirmation officielle de la première inculpation dans l’affaire russe par le procureur spécial Robert Mueller, dont on ignore encore quelles sont les cibles.

Le président républicain, dans une série de tweets, a une nouvelle fois dénoncé une « chasse aux sorcières » et réfuté la moindre « collusion » avec la Russie durant la campagne présidentielle de l’an dernier.

« Toutes ces histoires “russes” juste quand les républicains s’attaquent à une baisse et réforme historiques des impôts. Est-ce une coïncidence ? NON ! » a-t-il tweeté.

All of this "Russia" talk right when the Republicans are making their big push for historic Tax Cuts & Reform. Is this coincidental? NOT!